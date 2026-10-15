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MSKÜ'lü uzman Cenevre'de bisiklet rotası ağına yön verecek

MSKÜ Öğretim Görevlisi Feridun Emekçi, UNECE'nin 12-13 Kasım 2026 Cenevre toplantısına ENVERÇEVKO adına davet edildi; bisiklet ağı rehberine katkı sunacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

MSKÜ'lü uzman Cenevre'de bisiklet rotası ağına yön verecek

MSKÜ temsilcisi uluslararası platformda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Görevlisi Feridun Emekçi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından 12-13 Kasım 2026 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek "Bisiklet Rotası Ağı Sözleşmesi'nin Geliştirilmesi Üzerine Uzmanlar Grubu" toplantısına davet edildi.

toplantıda ele alınacak konular:

Palais des Nations'da gerçekleştirilecek toplantıda Emekçi, ENVERÇEVKO Ulusal EuroVelo Koordinatörlüğü adına bisikletli ulaşım ve bisiklet turizmi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını aktaracak. Sunum ve tartışmalarında, altyapı planlaması, rota entegrasyonu ve turizm işbirlikleri gibi uygulamaya dönük öneriler üzerinde durması bekleniyor.

çalışma grubunun hedefleri:

İki yıl sürmesi planlanan çalışma grubu kapsamında yılda dört kez düzenlenecek uzman toplantılarında görüş ve öneriler toplanacak. Sürecin sonunda, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere bisiklet rotası ağlarının geliştirilmesi konusunda yol gösterici bir rehber hazırlanması hedefleniyor; rehberin altyapı standartları, güvenlik önlemleri ve turizm entegrasyonuna ilişkin ortak ilkeler sunması amaçlanıyor.

Feridun Emekçi, daha önce 2022-2024 yılları arasında Bisiklet Uzmanlar Grubu (Group of Experts - GoE) çalışmalarına katkı sağlamıştı. Yeni çalışma grubuna davet edilmesiyle Emekçi, uluslararası düzeyde bisikletli ulaşım ve bisiklet turizminin geliştirilmesine yönelik bilgi birikimini ve ENVERÇEVKO çerçevesindeki deneyimlerini yeniden paylaşacak.

MSKÜ’LÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, BM’NİN ‘BİSİKLET AĞI ÇALIŞMA GRUBU’NA DAVET...

MSKÜ’LÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, BM’NİN ‘BİSİKLET AĞI ÇALIŞMA GRUBU’NA DAVET EDİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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