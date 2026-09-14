msto seçim sürecine itiraz: boyraz ysk'ya başvurdu

Mahmut Boyraz itirazlarını YSK'ya sundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, yaklaşan oda seçimleri öncesinde sürecin adil ve şeffaf yürütülmediğini belirterek itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletti. Boyraz, askıya çıkarılan üye listeleri, bazı firmaların meslek gruplarındaki değişiklikleri ve seçim tarihine yönelik itirazların dosyaya eklendiğini açıkladı.

Üye listeleri ve oy kullanma durumu

Boyraz, odanın yaklaşık 13 bin üyeye sahip olduğunu hatırlatarak, askıya çıkarılan listelerde yaklaşık 4 bin 300 üyenin oy kullanabilecek durumda gösterildiğini söyledi. Listelerin hazırlanma biçimine ilişkin usulsüzlük iddialarına dair belgelerle birlikte resmi başvuru yapıldığını belirten Boyraz, söz konusu kayıt işlemlerinin tüm üyelerin temel haklarını etkilediğini vurguladı.

Başvuruda, borçlarını ödeyen bazı firmaların aktif listelerde yer almadığı ve bunun hak kaybına yol açtığı iddiaları da yer aldı. Boyraz bu durumu, seçim sonuçlarının yanı sıra firmaların ileride yararlanacağı kamu destekleri açısından da riskli bulduğunu ifade etti.

Seçim tarihi ve fiziki koşullara ilişkin itirazlar

Aday ekipleri, seçimlerin hafta sonu yapılması yönünde talep olmasına karşın tarihin 2 Ekim Perşembe olarak belirlendiğini ve bunun seçime katılımı etkileyebileceğini belirtti. Boyraz, ayrıca seçim binasının fiziki şartlarının yeterli olmadığına dair itirazları ilgili kurumlara ilettiklerini, bu konuların da YSK’ye taşındığını söyledi.

Başvurulara henüz yanıt gelmediğini aktaran Boyraz, sürecin tüm adaylar ve üyelerin haklarını güvence altına alacak biçimde yürütülmesi çağrısını yineledi.

Seçim sürecinin ötesinde bir endişe

Boyraz, meseleyi sadece sandıkla sınırlı görmediklerini belirterek, NACE kodu ve meslek grubu değişikliklerinin firmaların gelecekteki desteklerden yararlanma süreçlerini etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca seçim hazırlıklarında yaklaşık 250 adayın ve ekiplerinin aylardır sahada emek verdiğini; bu emeğin masa başı kararlarla yok sayılmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda Malatya Valisi ve Cumhuriyet Başsavcısına çağrıda bulunan Boyraz, seçim sürecinin hukuka uygun, adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini istedi. Üyelere de süreci yakından takip etmeleri ve yasal haklarını korumaları çağrısında bulundu.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDA (MTSO) BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİNDE SEÇİM SÜRECİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR. BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ, ASKIYA ÇIKARILAN ÜYE LİSTELERİ İLE BAZI FİRMALARIN MESLEK GRUPLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE YÖNELİK İTİRAZLARINI YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA (YSK) TAŞIDI.