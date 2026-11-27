MTSO başkanı gençlere seslendi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Serdar Yıldızgörer, Batı Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda gençlere yönelik somut istihdam öngörüleri ve kariyer tavsiyeleri paylaştı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR koordinasyonunda ve Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuar, 'Gençliğin üretim çağı' mottosuyla iki gün sürdü ve gençleri iş dünyasıyla buluşturdu.

önümüzdeki 5 yılın iş alanları:

Yıldızgörer, MTSO bünyesindeki komitelerle yapılan anket ve araştırmalara atıfla, önümüzdeki 5 yılda tarım, gıda sanayi, lojistik, dış ticaret, turizm ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdam açığı beklediklerini belirtti. Ayrıca imalat ve teknik alanlarda mühendis ihtiyacının öne çıktığını vurguladı.

Enerji yatırımları özelinde Yıldızgörer, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Mersin’de planlanan veri merkezinin yeni istihdam alanları yaratacağını ifade etti. Yıldızgörer, söz konusu yatırımların bölge talebini artıracağını ve gençlerin bu alanlarda kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

gençlere cesaret ve girişimcilik mesajı:

Panelde gençlerin sorularını da yanıtlayan Yıldızgörer, girişimcilikten ve hata yapmaktan korkulmaması gerektiğini belirtti: "Korkmayın. Hata yapmaktan da, girişimcilikten de, proje geliştirmekten de korkmayın." Sanayi ve teknolojide güç olunsa da en büyük dinamiğin gençlerin enerjisi olduğunu vurguladı ve firmaların gençlere destek veren bir yapıda olduğunu, devlet desteğinin de arka planda bulunduğunu dile getirdi.

Fuarın açılışında konuşanlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Mersin Valisi Atilla Toros ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar vardı. Alpkan, gençlerde işsizlik oranının %14,1 ile genel ortalamanın üzerinde olduğunu hatırlatarak İŞKUR eğitim ve programlarının önemine işaret etti.

Panele Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Berdan Doğan ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Münir Şen de konuşmacı olarak katıldı; panel moderatörlüğünü Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Ünal üstlendi.

Program kapsamında panelistlere plaket verildi, açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılar fuar alanındaki stantları gezerek firmalarla doğrudan temas sağladı. Etkinlik, gençlerin hem bilgi edinmesi hem de iş dünyasıyla bağlantı kurması açısından önemli bir platform sundu.

Yıldızgörer son olarak gençlere seslenerek, "Sizin yanınızda olacak firmalar var, çünkü bu firmaların arkasında da devletimiz var. Hepinizin yolu açık olsun" diyerek gençleri cesaretlendirdi.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER (SOLDAN İKİNCİ), ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA TARIM, GIDA SANAYİ, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET, TURİZM VE ENERJİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ ALANLARDA İSTİHDAM AÇIĞI BEKLEDİKLERİNİ BELİRTEREK, GENÇLERE "KENDİNİZİ BU ALANLARDA YETİŞTİRİN" ÇAĞRISINDA BULUNDU.