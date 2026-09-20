MTSO seçmen kayıtlarında dengeler değişti: 356 kayıt yeniden düzenlendi

MTSO seçmen listelerinde güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri öncesinde seçmen listelerine yapılan itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu önemli bir karar verdi. Yapılan değerlendirme neticesinde 155 kişinin seçmen listesinden çıkarılmasına, 201 kişinin ise listeye eklenmesine hükmedildi. Alınan bu kararla birlikte toplam 356 seçmen kaydında değişikliğe gidilmiş oldu.

İlçe Seçim Kurulu kararının ayrıntıları:

Karar, MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz ve ekibinin yaptığı başvuruların incelenmesiyle alındı. Kurulun değerlendirmeleri sonucunda bazı üyelerin kayıtlarında eksiklik ya da uygunsuzluk tespit edildiği ve bu doğrultuda 155 kaydın listelerden çıkartıldığı belirtildi. Öte yandan 201 kişinin ise belgeleri uygun görülerek seçmen listesine dahil edildi.

Seçmen kayıtlarına ilişkin bu tür itirazlar, seçimlerin kurul düzeni ve üyelerin oy kullanma hakkının korunması açısından kritik öneme sahip. Kararın ardından seçim öncesi hazırlanan listelerle ilgili tartışmalar yeniden gündeme gelirken, ilçe düzeyindeki değerlendirmelerin nasıl uygulandığı ve kriterlerin yorumu dikkat çekti.

Boyraz'ın değerlendirmesi ve sonraki aşama:

MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, İlçe Seçim Kurulu kararını değerlendirdi ve yaptıkları başvuruların önemli bir bölümünün karşılık bulduğunu söyledi. Boyraz, sürecin kişilere değil hak, hukuk ve adalet ilkelerine dayanması gerektiğini vurguladı: "Biz en başından beri kişiler üzerinden değil, hak, hukuk ve adalet üzerinden konuştuk."

Boyraz açıklamasında, seçimlerde üyelerin oy kullanma hakkının doğru biçimde korunmasının öncelikleri olduğunu ve her bir oyun seçim açısından önem taşıdığını ifade etti. "Bizim meselemiz kişiler değildir. Bizim meselemiz; üyenin hakkı, sandığın güvenilirliği ve üyelerimizin hür iradesinin seçim sonuçlarına hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yansımasıdır" sözleriyle şeffaflık ve güven vurgusu yaptı.

Ayrıca Boyraz ve ekibinin İlçe Seçim Kurulu kararının ardından İl Seçim Kurulu’na da itiraz başvuruları bulunduğu ve bu başvuruların sonucunu bekledikleri belirtildi. Kendileri için sürecin henüz tamamlanmadığını ifade eden Boyraz, "Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" diyerek hukuki sürecin devam edeceğini ve tüm itirazların değerlendirilmesini beklediklerini belirtti.

Seçim sürecinin ilerleyen aşamalarında listelere ve üyelerin oy kullanma haklarına dair gelişmeler yakından takip edilecek. Kurul kararının uygulanması ve İl Seçim Kurulu’nun vereceği yanıt, MTSO seçimlerinin nihai çerçevesini belirleyecek.

BOYRAZ’IN İTİRAZLARI KABUL EDİLDİ: 155 KİŞİ LİSTEDEN ÇIKARILDI, 201 KİŞİ EKLENDİ