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MTSO'da ortak akıl vurgusu: tek kişiye dayalı yönetimi reddediyoruz

MTSO başkan adayı Mahmut Boyraz, Birlik Vakfı ziyaretinde ortak akıl ve paydaş katılımını ön plana çıkararak tek kişilik yönetim anlayışına karşı çıktı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

MTSO'da ortak akıl vurgusu: tek kişiye dayalı yönetimi reddediyoruz

MTSO yönetiminde ortak akıl hedefi:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında Birlik Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Boyraz, ziyaret sırasında Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini, yaklaşık iki buçuk ay önce başlayan saha çalışmalarının son aya girdiğini söyledi.

Boyraz, MTSO'nun yalnızca ticaret ve sanayiyle sınırlı algılanmaması gerektiğini belirterek odanın kentle ilgili bütün çalışmalarda aktif bir paydaş olması gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşımı, kurumun kent gündeminde daha görünür ve etkili olmasını sağlamaya yönelik bir adım olarak sundu.

ziyaretin ana mesajı:

Boyraz, yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl ve istişare olduğunu vurguladı ve kent sorunlarının tüm paydaşlarla birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Sözlerini doğrudan şu şekilde aktardı: "Biz, tek kişinin yönetimine dayalı bir sistem değil; tamamen Malatya’nın menfaatlerini esas alan bir yapı oluşturmak istiyoruz. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, organize sanayi bölgesinin, esnaf odalarının, ticaret borsasının ve ilgili bütün paydaşların aynı masa etrafında buluştuğu bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Malatya’nın sorunlarını ve çözüm önerilerini hep birlikte değerlendirmek istiyoruz."

Bu ifadeler, Boyraz'ın adaylık kampanyasının merkezine katılımcı yönetimi koyduğunu gösteriyor. Boyraz, odanın kentin tüm paydaşlarının söz sahibi olduğu bir mekanizma olarak çalışmasının hem kararların meşruiyetini artıracağını hem de uygulanabilir çözümler üretmeyi kolaylaştıracağını savundu.

vakfın rolü ve iş birliği mesajı:

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, vakfın gençlerin eğitim ve kişisel gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüğünü, üniversite öğrencilerine burs ve kurs imkânları sağladıklarını ve kentin sosyal-kültürel gelişimine katkı sunduklarını belirtti. Yıldırım, Boyraz ve ekibine seçim sürecinde başarı dileyerek ziyaret için teşekkür etti.

Boyraz da Birlik Vakfı'nın görüşlerini önemsediklerini, seçilmeleri halinde vakıf yönetimiyle istişare halinde çalışacaklarını ifade etti. Ziyaret, MTSO adaylığının paydaşlarla ilişki kurma niyetini ve ortak çözümler arama taahhüdünü somutlaştırdı.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BİRLİK VAKFI MALATYA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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