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MTSO'da oylar sayıldı: Sadıkoğlu'nun listesi önde çıktı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 7 bin 212 üyeden oy kullanıldı; resmi olmayan sonuçlara göre Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun listesi galip geldi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

MTSO'da oylar sayıldı: Sadıkoğlu'nun listesi önde çıktı

MTSO komite seçimleri tamamlandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen komite seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun listesi seçimi kazandı. Seçim süreci MTSO hizmet binasında yürütüldü.

oy verme süreci:

Oy verme işlemi sabah 09.00'da başladı ve akşam 17.00'de sona erdi. Toplam 7 bin 212 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlerde üyeler, 33 meslek komitesinden meclise girecek 92 meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

seçim sonucu:

Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkanın listesi seçimden galip ayrıldı. 33 meslek komitesinden belirlenecek 92 meclis üyesinin dağılımına ilişkin detaylar ve resmi sonuçlar MTSO tarafından açıklanacaktır.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) KOMİTE SEÇİMLERİ TAMAMLANIRKEN, RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA...

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) KOMİTE SEÇİMLERİ TAMAMLANIRKEN, RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE MEVCUT BAŞKAN OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU'NUN LİSTESİ SEÇİMİ KAZANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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