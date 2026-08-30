MTSO'da yönetim şeffaflığı ve dijital avantaj sözü

MTSO'da şeffaflık ve dijital hizmet sözü

MTSO Başkan adayı Veysi Duyan, oda yönetiminde şeffaflık, katılımcılık ve hızlı hizmet vaadiyle "Şeffaf Oda ve Dijital Dönüşüm" adını verdiği projeyi açıkladı. Duyan, her üyenin ödediği aidatın nereye harcandığını, yürütülen projeleri ve alınan kararları kolayca takip edebileceği bir yönetim modeli kurmayı hedeflediğini belirtti.

Projenin ana hatları:

Projeye göre meclis toplantıları ve alınan kararlar canlı yayınlarla üyelere açılacak; büyük yatırımlar öncesinde üyelerin görüşleri alınarak ortak akıl süreçlere doğrudan yansıtılacak. Üyelerin belgelerine anında erişebileceği, aidat ve harcamalarını izleyebileceği bir MTSO mobil uygulaması hayata geçirilecek. Ayrıca evrak ve imza süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle bürokratik gecikmelerin azalması ve oda hizmetlerinin masa başından cep telefonuna taşınması planlanıyor.

Üyeye somut ekonomik katkılar:

Programda yer alan 'MTSO Avantaj Kart' modeliyle üyelerin üyeliğinin günlük ticari hayatta karşılığı olması amaçlanıyor. Üyelere özel dijital ve fiziksel kartlarla sağlık ve eğitim kurumlarında indirimler, hukuk ve mali danışmanlık desteği, akaryakıt ve lojistik anlaşmaları ile uçuş ve konaklama avantajları tek noktada toplanacak. Bu sayede aidatın üyeye doğrudan ekonomik fayda olarak dönmesi hedefleniyor.

Duyan, projenin temel mesajını şu sözlerle özetledi: "Oda bütçesi kapalı kapılar ardında yönetilmeyecek. Kararlar üyenin gözü önünde alınacak, hizmetler dijitalleşecek ve aidat üyeye somut fayda olarak dönecek. Odanız her yerde yanınızda olacak."

Projeyle birlikte Duyan, oda üyeliğinin zorunlu bir aidat ilişkisinden çıkarılarak günlük ticareti destekleyen, izlenebilir ve hesap veren bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Yönetim modelinin uygulanmasıyla üyelerin karar süreçlerine katılımı artarken, dijitalleşmeyle hizmetlerin hızlanması ve şeffaflığın güçlenmesi bekleniyor.

MTSO BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, ODA YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK, KATILIMCILIK VE HIZLI HİZMET HEDEFLEYEN "ŞEFFAF ODA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM" PROJESİNİ AÇIKLADI.