MTSO'dan seçmen listelerinin düzeltilmesine ilişkin açıklama

MTSO'dan açıklama

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 1 Ekim 2026'da yapılacak organ seçimleri öncesinde sosyal medyada ve bazı paylaşımlarda yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Oda, seçmen listelerine ilişkin düzenlemelerin mevzuat çerçevesinde ve yargı gözetiminde yürütüldüğünü vurguladı.

İlçe Seçim Kurulu denetimi:

Açıklamada, seçmen listelerinin ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından incelenip kesinleştirildiği belirtildi. MTSO, yapılan işlemlerin seçim sürecinin hukuki zeminiyle uyumlu olduğunun altını çizdi ve sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Çıkarılan şirketler ve başvurular:

Yapılan incelemede, vergi dairesinden terk olan 117 şirket ile tasfiye halinde bulunan 23 şirketin seçmen listelerinde yer aldığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine oda, söz konusu şirketlerle ilgili olarak Battalgazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na resmi başvuruda bulundu.

Açıklamada ayrıca, ' Listeden çıkarıldı diye bahsedilen kişiler bu şirketlerdir ve 155 değil 140 kişidir ' ifadesi yer aldı. MTSO, bu düzenlemelerin herhangi bir adayın girişimi sonucu ortaya çıkan olağanüstü bir durum olmadığını belirtti; işlemlerin seçmen listelerinin mevzuata uygun hale getirilmesine yönelik hukuki sürecin sonucu olduğu vurgulandı.

Seçmen yeterliliği ve bilgilendirme:

Açıklamada, aidat borcunu ödeyerek seçmen yeterliliğini sağlayan yaklaşık 200 üyenin faal seçmen listesine alınmak amacıyla Battalgazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurduğu ve bu üyelerin başvuru yapmasalar dahi listelerde yer alacaklarının bildirildiği kaydedildi.

MTSO, sürecin ' Söz konusu işlemlerin yalnızca belirli bir adayın itirazı sonucunda gerçekleştiği şeklinde sunulması, tamamen algıdır ' şeklinde sunulmasına karşı uyarıda bulundu. Oda, seçmen olma şartlarını taşıyan hiçbir üyenin hakkının kaybolmamasının, şartları taşımayanların ise listelerde yer almamasının temel ilke olduğunu belirterek üyeleri yanlış ve eksik bilgilere itibar etmemeye davet etti.

MTSO’DAN SEÇMEN LİSTELERİ AÇIKLAMASI: "155 DEĞİL 140 KİŞİ ÇIKARILDI"