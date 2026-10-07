MTÜ'den TEKNOFEST Güneydoğu'da BrailleVision ile ikincilik

MTÜ öğrencileri TEKNOFEST sahnesinde ödül aldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencileri, TEKNOFEST Güneydoğu 2026 bünyesinde gerçekleştirilen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikte MTÜ ekibi, görme engellilere yönelik geliştirdikleri çalışmayla jüri ve izleyicilerden olumlu geri dönüş aldı.

Projenin amacı ve ekip:

MTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ahmet Katta ile Muhammed Said El Salih, danışman Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş ile birlikte "BrailleVision: Görme Engelliler İçin Akıllı Eğitim Destek Sistemi" adlı projeyi hayata geçirdi. Projenin hedefi, görme engelli bireylerin eğitim süreçlerine teknolojik ve erişilebilir çözümler sunarak destek olmak olarak açıklandı.

Katılım ve tepki:

Etkinlik sırasında öğrenci ekibine MTÜ tarafından akademik destek de sağlandı; projeyi hazırlayan öğrenciler ve danışmanlarının yanı sıra Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Balbay ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan da TEKNOFEST Güneydoğu'da yer aldı. Üniversite yönetimi, dereceye giren ekip ve danışmanını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

MTÜ'nün bu başarısı, hem öğrencilerin uygulamalı proje geliştirme kapasitesini hem de bölgesel teknolojik etkinliklerde üniversitenin temsil gücünü göstermesi açısından önem taşıyor. BrailleVision projesi, eğitimde eşitlik ve erişilebilirlik konularına odaklanmasıyla yarışma jürisinin dikkatini çekti.

MTÜ’DEN TEKNOFEST’TE BÜYÜK BAŞARI