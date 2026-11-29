Muayene sırasında araç alev aldı

Aksaray - Adana kara yolu üzerindeki bir araç muayene istasyonunda, muayene için getirilen otomobil bekleme sırasında aniden yanarak alev topuna döndü. Olayın sahibi Fatih T. aracından dumanlar çıktığını fark edip kontrol etmek istediği sırada yangın başladı. Olay anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

İstasyon bahçesinde sürdürülen bekleyiş sırasında önce dumanların yükseldiği, ardından kısa süre içinde aracın alev aldığı bildirildi. Çevredeki vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Görüntülerde yangının hızlı yayıldığı ve aracın kısa sürede alev topuna döndüğü görülüyor.

İtfaiye müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ekiplerin ilk değerlendirmesinde yangının elektrik aksamından kaynaklandığı yönünde tespit yapıldığı, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı açıklandı.

Olayta can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. İstasyondaki yetkililer ve inceleme ekipleri yangının kesin nedenini belirlemek üzere çalışma yürütüyor.

AKSARAY'DA SAHİBİ TARAFINDAN MUAYENEYE GÖTÜRÜLEN ARAÇ MUAYENE İSTASYONU BAHÇESİNDE ANİDEN YANARAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.