Muayene sırasındaki otomobil duman çıkarıp kısa sürede alev topuna döndü

Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan bir araç muayene istasyonu bahçesinde, muayene için getirilen otomobil aniden yanmaya başladı. Araç sahibi Fatih T., sırada beklerken aracın kaputundan dumanlar çıktığını fark etti. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle araç adeta alev topuna döndü ve çevrede panik yaşandı.

olayın kaydedilmesi ve ilk müdahale:

Yangın anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine derhal 112 Acil Çağrı Merkezi arandı ve kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Görgü tanıkları, alevlerin hızla yayıldığını ve aracın sürücüsünün durumu kontrol etmek isterken geriye çekildiğini aktardı.

itfaiye müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Ekiplerin yaptığı ön incelemede, yangının araçtaki elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve yangının kesin nedeni yapılacak teknik inceleme ile netleştirilecek.

Muayeneye götürülen otomobil, muayene olamadan alev topuna döndü