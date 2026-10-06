Mucur'da ev yangınında yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti

olayın özeti:

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fikriye Çetin'in evinde yangın çıktı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan ilk incelemede, Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından ilgili birime teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangının sebebini belirlemeye yönelik çalışma başlattı. Jandarma tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Yetkililer, delil toplama ve bilirkişi incelemesi gibi adımlarla yangının kaynağının netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Süreç tamamlanana kadar olayla ilgili açıklamalar soruşturmayı yürütülecek kurumlar tarafından yapılacak.

KIRŞEHİR’İN MUCUR İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 75 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ.