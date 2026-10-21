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Müdahale ederek kadına yardım eden genç ağır yaralandı

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki kadını zorla araca bindirme girişimine müdahale eden Emre Ç., silahlı saldırıda ağır yaralandı; şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:17

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Müdahale ederek kadına yardım eden genç ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Dün saat 22.00 sıralarında Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta yaşanan olayda, iddialara göre Ercan D. (48), boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41)'yi zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Bu sırada olaya müdahale eden Emre Ç. (27) araya girince, şüphelinin silahlı saldırısına hedef oldu.

Müdahale ve iddialar:

Doğancılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Ahbe, olay anını aktardı. Ahbe, Burçin D.'nin otobüsten indiği sırada çok sayıda kişinin gördüğü bir tartışma yaşandığını, Emre'nin kadına yardım edip müdahale ettiğini belirtti. Muhtar, şüphelinin ardından aracıyla dönerek camdan ateş açtığını ve 'çocuk yere düşünce yerdeyken de ateş etmiş' diye aktardı. Ahbe ayrıca bölgedeki bir dükkâna sığınan kadının burada da hedef alındığını söyledi ve Emre için 'Emre kardeşimiz de sahip çıkmaya çalıştı' ifadelerini kullandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Saldırıda ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu bildirilen Emre Ç., ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burçin D. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; iki yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Ercan D., Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Ayrıca Ercan D. hakkında 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli bir önleyici tedbir kararı bulunduğu bildirildi.

Soruşturma devam ediyor ve emniyet yetkilileri olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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