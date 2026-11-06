Mudanya çayönü'nde 5 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

QNB Sigorta ve ÇEKUD iş birliğiyle Mudanya'da toplu dikim:

QNB Sigorta, "Geleceğe Değer" anlayışıyla sürdürülebilir çevre ve toplum odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile yürütülen "Çiftçiye Hayat Olsun" projesi kapsamında Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Çayönü köyünde düzenlenen etkinlikte 5 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Üç yıldır farklı bölgelerde devam eden proje kapsamında dikilen toplam fidan sayısı 20 bine ulaştı.

Projenin amaçları ve kadın çiftçilere yönelik destek:

Proje, zeytin ağacının kültürel ve ekonomik değerinden yola çıkarak doğaya katkı sağlamayı ve toprağa emek veren, özellikle kadın çiftçilerin desteklenmesini hedefliyor. QNB Sigorta Pazarlama, Sağlık ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Tolga Ceylantepe etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "QNB Sigorta olarak ‘Geleceğe Değer’ yaklaşımımızla bugünün ötesini düşünüyor, bugün attığımız adımların yıllar sonra da insanların hayatına katkı sağlamasını önemsiyoruz. Zeytin ağacını kıymetli yapan yalnızca sunduğu ürün değil; ona emek veren ellerin, kuşaklar boyunca aktarılan bilginin ve birlikte büyüyen ve kök salan bir mirasın parçası olması. ‘Çiftçiye Hayat Olsun’ projemizle bu mirasın devamlılığına katkı sunmayı ve kadın çiftçilerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. 2024 yılında 10 bin fidanlık QNB Sigorta Hayat Hatıra Ormanı’nı oluşturduk. ‘Çiftçiye Hayat Olsun’ projesiyle de ülkemizin farklı bölgelerinde fidanları toprakla buluşturarak bu yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Üç yılda 20 bin fidana ulaşmamız, uzun vadeli bir çabanın sonucu. ÇEKUD ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında doğaya katkı sunarken kadın çiftçilerimizin emeğini desteklemeyi de önemsiyoruz. Bugün diktiğimiz zeytin fidanlarının kök salıp büyüyerek gelecek nesillere aktarılacak bir mirasın parçası olmasını diliyoruz".

Etkinlikte kimler yer aldı:

Mudanya İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, QNB Sigorta Pazarlama, Sağlık ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Tolga Ceylantepe, Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çapkın Ersoy, ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Çoşar, ÇEKUD Sözcüsü Habibe Öztürk, QNB Türkiye yöneticileri, QNB Sigorta çalışanları ve ÇEKUD yönetiminden temsilciler etkinlikte bir araya geldi. Kadın çiftçiler ve öğrenciler de fidanları toprakla buluşturup can suyu vererek programa katkı sağladı.

ÇEKUD'un değerlendirmesi:

ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Çoşar, zeytinin ülkemizin tarımsal ve kültürel mirasındaki önemine dikkat çekerek çevresel sorumluluğun nesiller boyu yaşatılması gerektiğini vurguladı. Çoşar şunları söyledi: "ÇEKUD olarak, çevre duyarlılığının yalnızca söylemde kalmaması, somut faaliyetlerle hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Doğal varlıkların korunması, ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaştırılması ve toplumsal çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların temelinde bu anlayış bulunmaktadır. Bugünkü buluşmamız, bu anlayışın değerli bir örneğidir. QNB Sigorta’nın ÇEKUD’a sağladığı 5 bin fidan bağışı, kurumsal iş birliklerinin çevresel sorumluluğa nasıl somut bir karşılık kazandırabileceğini göstermektedir. Bu anlamlı katkı ve iş birliği için QNB Sigorta’ya ÇEKUD adına içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bugün gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, yalnızca fidanların dikildiği bir organizasyon olarak değil; çevresel sorumluluğun ortaklaşa üstlenildiği ve geleceğe yönelik somut bir iradenin ortaya konulduğu bir çalışma olarak hatırlanacaktır."

QNB SİGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TOLGA CEYLANTEPE