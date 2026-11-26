Mudanya Egerce'de yasak avcılığa kararlı müdahale: canlı kum şırlanları korundu
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Egerce Mahallesi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlere, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile jandarma ekipleri katıldı.
Denetimde alınan önlemler:
Ekiplerin saha kontrollerinde, yasak alanda avlandığı tespit edilen canlı kum şırlanları ele geçirildi. Söz konusu canlılar, çevreye zarar vermemek ve türlerin korunmasını sağlamak amacıyla ekipler tarafından titizlikle alındı ve doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.
Koruma ve önleme çalışmaları:
Yetkililer, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Bölgedeki kontrol ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
CANLI KUM ŞIRLANLARI, EKİPLER TARAFINDAN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA GERİ BIRAKILDI.
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