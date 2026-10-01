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Mudanya Esence'de müdahale sürüyor: 78 kişilik ekip sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Esence'de süren su tahliye ve temizlik çalışmalarını toplam 78 personel ve 29 araçla kesintisiz sürdürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya Esence'de müdahale sürüyor: 78 kişilik ekip sahada

Mudanya Esence'de müdahale devam ediyor:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız müdahale ediyor. Ev ve pansiyonlarda biriken sular tahliye edilirken, cadde, sahil şeridi ve mazgallarda temizlik çalışmaları ile hijyen önlemleri de eş zamanlı yürütülüyor.

Müdahale kapsamı:

Ekipler, suyun tahliyesi ve altyapı temizliği ile ulaşım güvenliğinin sağlanmasını hedefliyor. Cadde, sahil şeridi ve mazgallarda yapılan müdahalelerle su akışının düzenlenmesi ve olası yeniden birikimlerin önlenmesi öncelikli uygulamalar arasında yer alıyor.

Ekip dağılımı:

Sahada İtfaiye Dairesi, BUSKİ, Sahil Planlama, Tarım A.Ş. ile Yol Bakım ve Onarım ekipleri görev yapıyor. Toplam 78 personel ve 29 araç ile yürütülen çalışmalarda birim bazındaki dağılım şu şekilde:

İtfaiye Dairesi: 1 ekip, 2 personel ve 1 araç.

BUSKİ: 10 ekip, 30 personel ve 13 araç.

Sahil Planlama: 35 personel ve 12 araç.

Tarım A.Ş.: 2 ekip, 9 personel ve 2 araç.

Yol Bakım ve Onarım: 2 personel ve 1 araç.

Yetkililer, bölgede ihtiyaç doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildiriyor ve temizlik ile altyapı müdahalelerinin öncelikli şekilde devam edeceğini vurguluyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI ESENCE BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI ESENCE BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SEL VE SU BASKINLARINA YÖNELİK MÜDAHALE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR. EV VE PANSİYONLARDA SU TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜRKEN, CADDE, SAHİL ŞERİDİ VE MAZGALLARDA DA TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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