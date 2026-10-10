Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Mudanya liselerinde denizle barış: 190 öğrenci ayakta kürek sörfüyle tanıştı

Mudanya'da HOBA Projesiyle 8 liseden 190 öğrenci üç gün süren etkinlikte ayakta kürek sörfü deneyimi yaşadı; SUP House ve Tuğba hoca destek verdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mudanya liselerinde denizle barış: 190 öğrenci ayakta kürek sörfüyle tanıştı

Mudanya liselerinde denizle barış: 190 öğrenci ayakta kürek sörfüyle tanıştı

Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen HOBA Projesi kapsamında, üç gün süren etkinlikte 8 liseden 190 öğrenci ayakta kürek sörfü (SUP) ile tanıştırıldı. Program, katılımcılara deniz üzerinde dengede durmayı öğretmenin yanı sıra takım çalışması, cesaret ve özgüven geliştirme fırsatı sundu.

İlçe millî eğitim müdürünün değerlendirmesi:

Suat Topal etkinlikle ilgili olarak, 'Denizin üzerinde dengeyi, birlikte hareket etmeyi, cesareti ve özgüveni keşfeden öğrencilerimizin yüzlerindeki heyecanı ve mutluluğu gördük. Bu etkinliğin en güzel yönüydü' ifadelerini kullandı. Topal, üç gün boyunca imkânlarını seferber eden ve öğrencilerle birebir ilgilenen organizasyon ekibine ayrıca teşekkür etti.

Katkılar ve etkinliğin önemi:

Etkinlik süresince Mudanya SUP House ekipleri altyapı ve eğitim desteği sağladı; enerji, güler yüz ve sabrıyla öne çıkan Tuğba hoca ise öğrencilerle yakından ilgilendi. Organizasyon, öğrencilerin fiziksel becerilerinin yanında sosyal bağları güçlendirmesine de aracılık etti; katılımcılar denizde kurulan dostlukların değerini deneyimledi.

Program, ' HOBA ile hareket var, heyecan var, hayat var ' sloganıyla sona erdi ve proje ekibi ile okul yönetimleri arasında benzer etkinliklerin sürdürülmesine yönelik olumlu değerlendirmeler yapıldı.

MUDANYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HOBA PROJESİ KAPSAMINDA, 3 GÜN BOYUNCA 8 LİSEDEN 190 ÖĞRENCİYİ...

MUDANYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HOBA PROJESİ KAPSAMINDA, 3 GÜN BOYUNCA 8 LİSEDEN 190 ÖĞRENCİYİ SUP SPORUYLA TANIŞTIRDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay’da yeniden evine kavuşan depremzede Artun’un sevinci bakanın paylaştığı gö...
images

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu
images

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Ü...
images

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gorkha'da Budhi Gandaki taşkını: köyleri sürükleyen selde beş kişi kayıp

İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Akyaka'da sonbahara inat yazdan kalma yoğunluk

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi