Mudanya liselerinde denizle barış: 190 öğrenci ayakta kürek sörfüyle tanıştı

Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen HOBA Projesi kapsamında, üç gün süren etkinlikte 8 liseden 190 öğrenci ayakta kürek sörfü (SUP) ile tanıştırıldı. Program, katılımcılara deniz üzerinde dengede durmayı öğretmenin yanı sıra takım çalışması, cesaret ve özgüven geliştirme fırsatı sundu.

İlçe millî eğitim müdürünün değerlendirmesi:

Suat Topal etkinlikle ilgili olarak, 'Denizin üzerinde dengeyi, birlikte hareket etmeyi, cesareti ve özgüveni keşfeden öğrencilerimizin yüzlerindeki heyecanı ve mutluluğu gördük. Bu etkinliğin en güzel yönüydü' ifadelerini kullandı. Topal, üç gün boyunca imkânlarını seferber eden ve öğrencilerle birebir ilgilenen organizasyon ekibine ayrıca teşekkür etti.

Katkılar ve etkinliğin önemi:

Etkinlik süresince Mudanya SUP House ekipleri altyapı ve eğitim desteği sağladı; enerji, güler yüz ve sabrıyla öne çıkan Tuğba hoca ise öğrencilerle yakından ilgilendi. Organizasyon, öğrencilerin fiziksel becerilerinin yanında sosyal bağları güçlendirmesine de aracılık etti; katılımcılar denizde kurulan dostlukların değerini deneyimledi.

Program, ' HOBA ile hareket var, heyecan var, hayat var ' sloganıyla sona erdi ve proje ekibi ile okul yönetimleri arasında benzer etkinliklerin sürdürülmesine yönelik olumlu değerlendirmeler yapıldı.

MUDANYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HOBA PROJESİ KAPSAMINDA, 3 GÜN BOYUNCA 8 LİSEDEN 190 ÖĞRENCİYİ SUP SPORUYLA TANIŞTIRDI.