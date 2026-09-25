Mudanya meydanındaki büfe mahkeme kararının ardından kaldırıldı

Mudanya'da meydandaki büfe kaldırıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi BUDO mevkiinde uzun süredir hizmet veren meydan büfesi, Mudanya Belediyesi'nin başlattığı tahliye ve yıkım işlemiyle kaldırıldı.
Tahliye ve mahkeme süreci:
Belediye, büfenin bulunduğu alan için usulsüz kullanım gerekçesiyle tahliye ve yıkım talebiyle işlem başlattı. İşletmeci, uygulamanın durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu; mahkeme, işletmecinin başvurusunu reddetti.
Yıkım ve sonrası:
Mahkeme kararının ardından Mudanya Belediyesi ekipleri tarafından büfenin yıkımına başlanarak yapı tamamen alandan kaldırıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından bölgede temizlik çalışması yapılırken, alan boşaltılarak işlem sonlandırıldı.
BURSA'DA UZUN SÜREDİR FAALİYET GÖSTEREN MEYDANDAKİ BÜFE, MUDANYA BELEDİYESİ TARAFINDAN USULSÜZ KULLANIM GEREKÇESİYLE YAPILAN TAHLİYE VE YIKIM TALEBİNİN ARDINDAN, İŞLETMECİNİN MAHKEMEYE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ ÜZERİNE YIKILDI.GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA
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