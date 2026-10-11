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Mudanya semalarında kare savaşı: SOLOTÜRK gösterisinde fotoğrafçılar yarıştı

Vatandaşlar Bursa'dan Mudanya'ya akın edip SOLOTÜRK gösterisini izlerken ilçede trafik yoğunlaştı; Tayfun Türker ile Elif Gin en iyi kare için yarıştı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mudanya semalarında kare savaşı: SOLOTÜRK gösterisinde fotoğrafçılar yarıştı

Mudanya'ya akın eden izleyiciler gösteriye yoğun ilgi gösterdi

Bugün Bursa'dan ilçeye ulaşan çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK gösterisini izlemek için şehir merkezinden Mudanya'ya aktı. İlçede oluşan yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman kilitlendi ve sahil hattında hareketlilik arttı.

Gösteriyi takip edenler farklı noktalara yerleşerek akrobasi uçuşlarını yakalamaya çalıştı. Kimi izleyiciler cep telefonlarıyla anlık görüntü alırken, kimi kişiler fotoğraf makineleriyle kare peşine düştü; herkes gökyüzündeki manevraları ölümsüzleştirmek için çaba gösterdi.

Fotoğrafçılar arasında görünür bir rekabet vardı:

Gösteriyi fotoğraflamak isteyenler arasında öne çıkan iki isim vardı: Tayfun Türker ve Elif Gin. Objektiflerini gökyüzüne çeviren ikili, en güzel açı ve en net kareyi yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı. İkili, farklı pozisyonlar deneyip manevraları peş peşe takip ederek en etkileyici anı yakalamaya çalıştı.

Teknik ekipman ve konum seçimi, izleyicilerin kare arayışında belirleyici oldu. Sahil ve yüksek noktalardan çekim yapanlar ile kalabalığın arasından yükselen telefon kameraları, gösterinin farklı perspektiflerden kaydedilmesini sağladı.

Gösterinin ilçeye yansıması:

SOLOTÜRK'ün Mudanya semalarındaki performansı, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Gösteriyi izlemek için ilçeye gelen kalabalık, Mudanya'daki hareketliliği ve yerel trafiği artırdı; etkinlik boyunca ilgi canlı kaldı ve vatandaşlar performansı büyük bir dikkatle takip etti.

GÖSTERİYİ GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN TAYFUN TÜRKER VE ELİF GİN, EN GÜZEL KAREYİ YAKALAMAK İÇİN ADETA...

GÖSTERİYİ GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN TAYFUN TÜRKER VE ELİF GİN, EN GÜZEL KAREYİ YAKALAMAK İÇİN ADETA BİRBİRLERİYLE YARIŞTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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