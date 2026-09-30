Mudanya trafik kazasında ters yöne giren motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen İ.K. yönetimindeki motosiklet ters yönde ilerlerken dengesini kaybedip alt yola düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kazada kasksız olduğu belirtilen sürücü İ.K., çevredekilerin müdahalesiyle sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye taşındı. Tedavi altına alınan İ.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayda iddia edilen alkollü kullanımın ve kask takılmamasının kaza şiddetini artırdığı dikkat çekiyor; yetkililer sürücülere trafik kurallarına uyma ve koruyucu ekipman kullanma çağrısı yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN İ.K., KULLANDIĞI MOTOSİKLETLE TERS YÖNDE İLERLEDİĞİ SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEREK ALT YOLA DÜŞTÜ. KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.