Mudanya'da aniden önüne çıkan araç motosikletli kuryeyi savurdu

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir bir markette kurye olarak çalışan Ş.K., BUSKİ istikametine seyir halindeyken 7. Cadde aralığından aniden önüne çıkan bir araçla karşılaştı. Araca çarpmamak için ani fren yapan Ş.K., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybederek savruldu.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan Ş.K., kontrol amaçlı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik incelemesi:

Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluluk paylaşımını belirlemek üzere tahkikata başladı. Yetkililer, yağışlı zemin koşullarının ve ani manevraların kazada etkili olduğunu değerlendiriyor.

BURSA'DA ANİ FREN YAPAN MOTOSİKLETLİ KURYE KAYGANLAŞAN YOLDA SAVRULARAK YARALANDI.