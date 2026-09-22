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Mudanya'da aniden önüne çıkan araç motosikletli kuryeyi savurdu

Mudanya'da zincir market kuryesi Ş.K., 7. Cadde aralığından aniden önüne çıkan araca çarpmamak için ani fren yaptı, kaygan yolda savrularak yaralandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mudanya'da aniden önüne çıkan araç motosikletli kuryeyi savurdu

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir bir markette kurye olarak çalışan Ş.K., BUSKİ istikametine seyir halindeyken 7. Cadde aralığından aniden önüne çıkan bir araçla karşılaştı. Araca çarpmamak için ani fren yapan Ş.K., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybederek savruldu.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan Ş.K., kontrol amaçlı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik incelemesi:

Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluluk paylaşımını belirlemek üzere tahkikata başladı. Yetkililer, yağışlı zemin koşullarının ve ani manevraların kazada etkili olduğunu değerlendiriyor.

BURSA&#039;DA ANİ FREN YAPAN MOTOSİKLETLİ KURYE KAYGANLAŞAN YOLDA SAVRULARAK YARALANDI.

BURSA'DA ANİ FREN YAPAN MOTOSİKLETLİ KURYE KAYGANLAŞAN YOLDA SAVRULARAK YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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