Mudanya'da arkadaşlarının müdahalesiyle iş makinesi sürücüsü camdan çıkarıldı

Mudanya'da iş makinesinin devrilmesi sonucu sürücü camdan çıkarıldı

Kaza, Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (46)'nin kullandığı iş makinesi sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kurtarma anı:

Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine bulunan arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Arkadaşları iş makinesinin diğer kapısının camını kırarak H.S.'yi camdan çıkardı. Olayda sürücünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Olay sonrası işlemler:

Hafif yaralı olan H.S., sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polis ekipleri kaza ile ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirirken, devrilen iş makinesi ahtapot çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

BURSA’DA KONTROLDEN ÇIKAN İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ