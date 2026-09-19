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Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Mudanya'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı; minibüsün boş olması daha büyük bir kazayı engelledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 01:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Olay, Mudanya ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Bursa istikametinden Mudanya yönüne seyir hâlindeyken 16 BBR 595 plakalı 200 cc motosikleti kullanan aday sürücü M.Y., karşı yönden gelen 16 M 8069 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet metrelerce sürüklenip kullanılamaz hale geldi.

Yaralanma ve tedavi:

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralı olan M.Y., olay yerindeki uygulamanın ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İlk kontrollerde genç sürücünün vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edildi.

Soruşturma ve dikkat çeken detay:

Kazaya karışan minibüsün sürücüsü B.S. herhangi bir yara almadan kazayı atlattı. Yolcu taşımacılığında kullanılan minibüsün kazı anında boş olması, yetkililerin değerlendirmesine göre muhtemel daha ağır sonuçların önüne geçti. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

BURSA’DA MOTOSİKLET İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 18 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR...

BURSA’DA MOTOSİKLET İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 18 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI. MİNİBÜSTE YOLCU BULUNMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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