Mudanya'da çatı tadilatında çıkan alevler site sakinlerini tedirgin etti

olayın gelişimi:

Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 3. Damla Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Çatıda yürütülen tadilat çalışmalarının ardından dumanların yükseldiğini gören ustalar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı alan site sakinleri ve çalışanlar güvenli bölgelere çekilirken, kısa sürede olay yerine itfaiye sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Grubu itfaiye ekipleri, çatıda dumanların yoğunlaştığı bölümü açarak yanan noktaya müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi ve olası yeniden alevlenmelere karşı önlem aldı.

sakinlerin rolü ve güvenlik hatırlatması:

Ustaların erken müdahalesi ve zamanında yapılan ihbar, yangının büyümesinin önüne geçti. Çatı ve tadilat çalışmalarında yangın riski bulunduğu için kaynak, elektrik ve ısı üreten ekipmanların kullanımı sırasında gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE BİR SİTENİN ÇATI KISMINDA TADİLAT ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA