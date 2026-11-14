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Mudanya'da dar sokak problemi: lodosla kopan çatı parçaları halatla indirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli lodos bir binanın PVC çatı kaplamalarını kopardı; itfaiye dar sokakta halat ve seyyar merdivenle müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya'da dar sokak problemi: lodosla kopan çatı parçaları halatla indirildi

Mudanya'da çatıda kopan paneller mahalleyi alarma geçirdi

Şükrüçavuş Mahallesi Harmanlar Caddesi'nde etkili olan lodos, bir binanın çatısındaki PVC kaplamaların büyük bölümünü yerinden kopardı. Olayı fark eden çevre sakinleri, olası bir kazayı önlemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Mudanya İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri yer aldı. Ancak sokağın dar olması ve yol kenarlarına park edilmiş araçlar nedeniyle ekiplerin merdivenli itfaiye aracını binaya yaklaştırması mümkün olmadı.

itfaiyenin müdahalesi:

Ulaşılan noktada ekipler, standart araçla müdahalenin riskli olduğunu değerlendirerek alternatif bir yöntem uyguladı. Halat ve seyyar merdiven kullanılarak çatıya ulaşıldı; koparak düşme tehlikesi yaratan parçalar, kontrollü biçimde binanın içerisinden aşağıya indirilerek bertaraf edildi. Müdahale sırasında can güvenliği öncelikli tutuldu.

vardırılan sonuç ve uyarılar:

Ekiplerin titiz çalışması sonucu tehlike giderilirken, olayda yaralanma yaşanmadı. Bu müdahale mahalledeki dar sokak düzeninin ve gelişigüzel parkların acil durumlarda ulaşımı nasıl olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Mahalle sakinleri olası bir kazanın önlenmesinden dolayı rahat nefes aldı.

Olay, dar sokakların afet ve acil müdahalelerde yarattığı erişim zorlukları konusunda yerel yönetimler ve vatandaşların alacağı tedbirlerin önemini yeniden gündeme taşıdı.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE LODOSUN ETKİSİYLE BİR BİNANIN ÇATISINDAN KOPAN PARÇALAR TEHLİKE...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE LODOSUN ETKİSİYLE BİR BİNANIN ÇATISINDAN KOPAN PARÇALAR TEHLİKE OLUŞTURDU. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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