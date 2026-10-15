Mudanya'da Esence Mahallesi'nde dereler taşınca kahvehane göle döndü

Mudanya'da Esence Mahallesi'nde sel baskını

Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonucu derelerin taşması bazı ev ve iş yerlerini su altında bıraktı. Yağışın ardından mahalle sokakları ve işyerleri kısa sürede suyla dolarken, bölge halkı yaşanan tehlike ve maddi kaygılarını dile getirdi.

Bölgede yaşananlar:

Taşkın suları bir kahvehaneyi adeta göle çevirdi. İşletmecinin ifadesine göre iş yeri içindeki eşyalar suya maruz kaldı; işletmeci espriyle, 'Biraz daha böyle devam ederse balık ekmek yapıp yiyeceğiz. Her yağmur yağdığında böyle oluyor. Bu derelerin biran önce temizlenmesi gerekiyor.' dedi.

Mahalle sakinleri, her sağanak yağışta benzer manzaralarla karşılaştıklarını ve yaşam alanlarının etkilendiğini belirtti. Evlerini ve iş yerlerini su basması nedeniyle büyük rahatsızlık yaşandığı vurgulandı.

Müdahale ve halkın talepleri:

Belediye ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor; ekipler su tahliyesi ve temizleme çalışmaları yürütürken, mahalleli düzenli bakım ve derelerin temizlenmesini istiyor. Vatandaşlar, derelerin açık bırakılması nedeniyle her yağmurda aynı sorunla karşılaşıldığını dile getirdi.

Yerel yetkililerin kısa vadede su tahliyesi sağlasa da mahalleli, kalıcı çözümler ve önleyici çalışmaların önemine dikkat çekiyor. Bölge halkı, benzer olayların tekrarlanmaması için uygulama ve bakım planlarının hayata geçirilmesini talep ediyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ ESENCE MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE DERELERİN TAŞMASI SONUCU EVLER VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI. GÖLE DÖNEN KAHVEHANE İŞLETMECİSİ, "BİRAZ DAHA BÖYLE DEVAM EDERSE BALIK YETİŞTİRECEĞİZ. HER YAĞMURDA BURASI BÖYLE OLUYOR" DEDİ.