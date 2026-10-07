Mudanya'da okul çevresinde servis şoförleri arasında arbede yaşandı

Mudanya'da okul önünde kavgaya dönüşen tartışma

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Güzelyalı Atatürk Ortaokulu önünde servis şoförleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Görüntülerde neler yer alıyor:

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, okul çevresinde bulunan tarafların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu, çevrede öğrencilerin ve velilerin bulunduğu görülüyor.

Okul çevresi ve güvenlik endişesi:

Servis şoförleri arasındaki arbede, okul önünde toplanan kişilerin güvenliğini tehlikeye attı. Olayın ardından yetkililerin ve okul yönetiminin durumla ilgilenip ilgilenmediğine dair kaynakta bilgi yer almıyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor; görüntüler olayın bir kısmını kayıt altına alırken, tartışmanın başlama nedenine dair net bilgi paylaşılmadı.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE BİR OKUL ÖNÜNDE SERVİS ŞOFÖRLERİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI.