Mudanya'da yasa dışı avcılığa müdahale
Eğerce Sahili'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Jandarma ekipleri ortak çalışma yürüttü ve sahilde yasa dışı kum şırlanı avcılığı yapıldığı belirlendi.
ele geçirilen ekipman ve canlılar:
İncelemeler sırasında, midye avcılığında kullanılan 5 adet el drecine el konuldu. Avlanarak çuvallara konulan yaklaşık 300 kilogram (10 çuval) canlı kum şırlanı ekipler tarafından tespit edilip yeniden denize bırakıldı.
denetimlerin geleceği:
Yetkililer, bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi ve kıyı kaynaklarının korunmasına yönelik kontrollerin devam edeceğini açıkladı.
BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ EĞERCE SAHİLİ’NDE YASA DIŞI KUM ŞIRLANI AVCILIĞINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, 5 ADET EL DRECİ ELE GEÇİRİLİRKEN, YAKLAŞIK 300 KİLOGRAM CANLI KUM ŞIRLANI YENİDEN DENİZE BIRAKILDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA
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