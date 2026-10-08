Müdür Keleşten teneffüste çorba ikramı

Etkinlikte amaç ve uygulama:

Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından düzenlenen etkinlikte, okul kültürünü güçlendirmek ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla sıcak çorbalar okul mutfağında hazırlandı ve teneffüs sırasında öğrencilere ikram edildi.

Müdürün ziyareti ve öğrencilerle sohbeti:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş okulu ziyaret ederek etkinliğe katıldı. Keleş, teneffüs saatinde okul bahçesinde öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi ve ardından çorba etkinliğinde öğrenci ve öğretmenlerle aynı sofrayı paylaştı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin katkısıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler arasında sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu. Katılımcılar, bu tür paylaşımların okul aidiyetini ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, YAKUP ŞEVKİ PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK DÜZENLENEN ÇORBA İKRAMI ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.