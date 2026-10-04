Müdür Özalp Bandırma yurtlarını dolaşarak öğrencilerin taleplerini dinledi

Müdür Özalp Bandırma yurtlarında öğrencilerle buluştu

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'daki öğrenci yurtlarını gezerek incelemelerde bulundu ve öğrencilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ziyaretin kapsamı:

Özalp, ziyaret programı kapsamında Ayhan Songar Yurdu, Yarbay Vecihi Bey Yurdu, Zağnos Paşa Yurdu, Fatma Ana Yurdu, Kuşcenneti Yurdu ve Bandırma Kız Yurdu olmak üzere ilçedeki yurtlarda incelemelerde bulundu.

Öğrencilerle görüşmeler ve talepler:

Yurtlarda gençlerle sohbet eden Özalp, öğrencilerin günlük yaşamına ilişkin değerlendirmelerini dinledi. Gençlerin ihtiyaç, beklenti ve önerilerine ilişkin notlar alındı; görüşmeler sırasında öğrencilerin yurt yaşamındaki memnuniyetleri ve çözüm bekleyen konular ön plana çıktı.

Ziyaretin, Bandırma’daki öğrenci yurtlarının genel durumunu yerinde görmek ve gençlerin doğrudan ilettiği talepleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

MÜDÜR ÖZALP, BANDIRMA’DAKİ YURTLARDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU