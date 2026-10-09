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Mudurnu'da 7 asırlık ahilik duası geleneği bu cuma da sürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duasında ahilik geleneği yaşatıldı; vatandaşlar, öğrenciler, esnaf ve yerli turistler katıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Mudurnu'da 7 asırlık ahilik duası geleneği bu cuma da sürdü

Mudurnu'da 7 asırlık ahilik duası sürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma gerçekleştirilen esnaf duası geleneği bu hafta da devam ettirildi. Esnafın duasına vatandaşlar, öğrenciler ve yerli turistler de eşlik etti.

Geleneğin amacı:

Ahilik geleneğinde esnaf, iş yerlerinin bereketi ve toplumun esenliği için bir araya gelerek dua ediyor. Toplumsal dayanışma ve meslek ahlakının öne çıktığı bu uygulamada amaç, hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için ortak niyazda bulunmaktır.

Dua ritüeli:

Geleneğe göre dua sırasında uygulanan ritüel dikkat çekiyor: ayakta çalışan esnaf oturarak; oturarak çalışanlar ise ayakta dua ediyor. Bu sembolik davranış, meslek grupları arasındaki eşitlik ve karşılıklı saygıyı ortaya koyuyor. İlçe sakinleri ve yerli turistler de bu törene katılarak geleneğe eşlik ediyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE 7 ASIRDIR HER CUMA YAPILAN ESNAF DUASI GELENEĞİ, BU HAFTA DA DEVAM...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE 7 ASIRDIR HER CUMA YAPILAN ESNAF DUASI GELENEĞİ, BU HAFTA DA DEVAM ETTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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