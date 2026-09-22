Mudurnu'da arkadaş grubunun taşıyla uzaklaştırdığı ayı kamerada

Mudurnu ormanında kısa süreli korku:

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yürüyen bir grup arkadaşı, beklenmedik bir şekilde bir ayı ile karşılaştı. İlk anda grup üyeleri ayıya seslenerek uzaklaşmasını sağlamaya çalıştı.

Olayın gelişimi:

Seslenmelerin ardından ayı bir süre orman içine girse de, daha sonra grubun geçtiği yoldan yeniden ortaya çıktı. Bu sırada grubun içinden bir kişi ayıya doğru taş attı; taş atmayı gören ayı, tekrar ormanlık alana doğru kaçarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı; görüntülerde karşılaşmanın kısa süreli olduğu ve ayının insanlara zarar vermeden uzaklaştığı görülüyor. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Güvenlik ve dikkat uyarısı:

Yetkililer, benzer karşılaşmalarda yüksek sesle uyarı vermek ve ani hareketlerden kaçınmak gibi tedbirlerin faydalı olabileceğini belirtiyor. Bu tür alanlarda karşılaşılan yaban hayvanlarının provoke edilmemesi önem taşıyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA BİR GRUP ARKADAŞ, KARŞILAŞTIKLARI AYIYI TAŞLA KOVALAYARAK UZAKLAŞTIRDI.