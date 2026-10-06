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Mudurnu'da bacada çıkan alevler itfaiye tarafından eve sıçramadan söndürüldü

Mudurnu Kaygana Mahallesi'nde Adem Karaman'a ait tek katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudurnu'da bacada çıkan alevler itfaiye tarafından eve sıçramadan söndürüldü

Olayın gelişimi:

Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta, Adem Karaman'a ait tek katlı bir evin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bacadan yükselen dumanları fark etmesi üzerine ihbar yapıldı.

Müdahale ve sonuç:

Kısa sürede adrese intikal eden Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, tutuşan bacaya müdahale ederek alevlerin evin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi ve yangını kontrol altına aldı.

Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde ufak çaplı hasar meydana geldi.

BOLU&#039;NUN MUDURNU İLÇESİNDE TEK KATLI BİR EVDE MEYDANA GELEN BACA YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE TEK KATLI BİR EVDE MEYDANA GELEN BACA YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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