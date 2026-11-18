Mudurnu’da iğne oyasıyla 22 yıllık emek: kültürel mirası ilmek ilmek işliyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan el sanatları ustası Nurdan Topaloğlu, iki gündür eskimeyen tekniklerle yöresel mirası yaşatıyor. Yaklaşık 22 yıldır geleneksel el sanatlarına emek veren Topaloğlu, özellikle iğne oyası üzerine yoğunlaşıyor ve bölgenin eski el dokumaları, yöresel bindallıları ile üç etek gibi giysilerin üretimini sürdürüyor.

Atölyede üretim ve odaklandığı çalışmalar:

Topaloğlu, 2014 yılında açtığı el sanatları atölyesinde üretimini devam ettiriyor. Atölyede ağırlıklı olarak iğne oyası çalışmaları yapılırken, aynı zamanda Mudurnu'nun eski el dokumaları, bindallılar ve üç etek gibi geleneksel kıyafetlerin örneklerine de yer veriliyor. Usta, eğitimini aldığı kültürel hediyelikler üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor ve teknikleri nesilden nesile aktarmayı amaçlıyor.

Bakanlık başvurusu ve belge:

Geçen yıl kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunan Topaloğlu, yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda iğne oyası alanında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı belgesini almaya hak kazandı. Topaloğlu, bu belgeyle hem kişisel emeklerinin hem de Mudurnu'ya özgü geleneksel el sanatlarının resmî olarak tescillendiğini vurguluyor.

Usta, Mudurnu doğumlu olduğunu belirterek atölyesindeki üretimi ve öğreticiliği sürdürdüğünü ifade ediyor. Çalışmalar, yerel dokumacılık bilgisi ve iğne oyası geleneğinin korunmasına katkı sağlarken, bölgesel kültürel mirasın görünürlüğünü de artırıyor.

GELENEKSEL EL SANATLARINA 22 YILDIR EMEK VEREN NURDAN TOPALOĞLU, 2014 YILINDA AÇTIĞI ATÖLYESİNDE ÜRETİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMALARINDA AĞIRLIKLI OLARAK İĞNE OYASINA YER VEREN TOPALOĞLU, MUDURNU'NUN ESKİ EL DOKUMALARI, YÖRESEL BİNDALLILAR VE ÜÇ ETEKLER ÜZERİNE DE ÜRETİM YAPIYOR.