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Mudurnu'da kanatlı hayvancılıkta hijyen ve güvenlik seferberliği: 329 üretici eğitildi

Mudurnu'da 329 ticari kanatlı yetiştiricisine, hastalıkların önlenmesi ve işletmelerin teknik altyapısı üzerine kapsamlı biyogüvenlik eğitimi verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mudurnu'da kanatlı hayvancılıkta hijyen ve güvenlik seferberliği: 329 üretici eğitildi

eğitim programının amacı ve kapsamı

Mudurnu ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında 329 ticari kanatlı hayvan yetiştiricisine, hastalıkların önlenmesi ve biyogüvenlik kurallarına uyum konusunda detaylı bilgi aktarıldı. Programın hedefi, bölgedeki işletmelerin sağlık ve teknik standartlarını yükselterek üretimin sürekliliğini sağlamaktı.

eğitimde ele alınan başlıca konular:

Uzmanlar tarafından ticari işletmelerde uygulanması zorunlu biyogüvenlik tedbirleri ile tesislerin sahip olması gereken teknik altyapı gereksinimleri ayrıntılı olarak anlatıldı. Toplantıda tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın yetiştiriciliğine özgü sağlık önlemleri, hijyen protokolleri, giriş-çıkış kontrolleri ve hasta hayvan yönetimi konuları masaya yatırıldı.

Sunumların ardından gerçekleştirilen uygulama örnekleri ve vaka tartışmaları üreticilerin sorularını yanıtladı; izlenecek adımlar ve önleyici uygulamalar somutlaştırıldı.

istişare, talepler ve gelecek adımlar:

Eğitim sonrasında düzenlenen istişare bölümünde muhtarlar ve üreticilerle kırsal kalkınma projeleri, tesis yatırımları ve yerel sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların talepleri yetkililerce not alındı ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Samet Berberoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Karacakaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşgın, bölge muhtarları, üreticiler ve basın mensupları katıldı. Program, bölgedeki üretimin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik teknik ve idari adımların paylaşılmasıyla sonlandırıldı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 329 TİCARİ KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİNE YÖNELİK...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 329 TİCARİ KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİNE YÖNELİK HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ VE BİYOGÜVENLİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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