kaza ve oluş şekli:

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Mudurnu-Taşkesti kara yolu üzerinde seyir halindeki bir traktörden düşerek ağır yaralanma olayı meydana geldi. K.C. yönetimindeki traktör, Taşkesti’ye odun götürdüğü sırada köprü üzerindeki kasiste sarsıldı. Bu sırada traktörde yolcu olarak bulunan H.M., dengesini kaybedip yola düştü ve hareket halindeki traktörün altında kaldı.

ilk müdahale ve tedavi:

Olayın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ağır yaralanan H.M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle bir süre Mudurnu-Akyazı kara yolu üzerinde trafik kontrollü sağlandı. Traktörün olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRDEN DÜŞEREK ARACIN ALTINDA KALAN H.M. AĞIR YARALANDI.