Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin mirası okullarda yaşatılacak

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Bir Sancak, Bir Şehir, Bir Kahraman: Müftü Ahmet Hulusi Efendi" Projesi’nin lansmanı Merkezefendi Şehit Burak Erten İlkokulunda yapıldı. Proje, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Denizli genelindeki resmî ve özel ilkokullarda uygulanarak, Millî Mücadele kahramanı Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin vatan sevgisi, mücadele ruhu ve tarihî mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Tanıtım programına Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin torunu Faik Müftüler, proje danışmanı Prof. Dr. Turgut Tok, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda proje tanıtıldı ve hazırlanan animasyon film öğrencilerle buluşturuldu.

Projenin amacı ve ilk uygulama etkinlikleri:

Proje, öğrencilerin Millî Mücadele tarihine empati kurarak yaklaşmasını amaçlıyor. Lansmanda, sınıf atölyelerinde öğrencilerin kitap okuma, boyama, vatan sevgisi, şiir, mektup ve değerler ağacı etkinlikleri sergilendi; Vali Köşger bu çalışmaları bizzat gezerek inceledi. Etkinlikler arasında animasyon filmi, resimli hikâye ve boyama kitapları, resim, şiir ve mektup yarışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ile tarihî ve kültürel mekânlara yönelik gezi ve gözlem faaliyetleri yer alacak.

Vali Köşger projenin hedefini özetlerken öncelikle Denizli’deki gençlerin Müftü Ahmet Hulusi Efendi’yi tanımasının önemine vurgu yaptı ve projenin daha sonra ülke çapına yayılmasını amaçladıklarını söyledi. Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Köşger, çalışmaların Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları haftasında yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Tarihî önem ve aktarılacak miras:

Vali Köşger konuşmasında, Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin 15 Mayıs 1919 sonrası sergilediği kararlı duruşu ve halkı erken dönemde harekete geçirme yeteneğini ön plana çıkardı. Bu durumun Millî Mücadele’nin başlangıç döneminde büyük bir ileri görüşlülük, iman ve vatan sevgisi örneği olduğuna dikkat çekti. Köşger, Ahmet Hulusi Efendi’nin hemşehrilerine yaptığı mücadele çağrısının gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Programda hatırlatılan sözler arasında Ahmet Hulusi Efendi’nin halka sesleniş biçimine ilişkin ifadeler de yer aldı. Vali Köşger konuşmasında, bu ruhun kaybolmaması gerektiğini ve gençlerin kendi kahramanlarını tanıması gerektiğini belirterek, genç nesillerin kökleriyle bağının güçlü tutulmasının önemini dile getirdi.

Yerel tarih bilinci ve bölgesel miras:

Köşger, Millî tarih bilincinin Ege Bölgesi için özel bir önem taşıdığını belirtti ve Denizli’deki Laodikeia ile Hierapolis, Aydın’daki Aphrodisias örnekleriyle bölgenin zengin tarihî mirasına işaret etti. Geçmiş medeniyetlerin izlerinin korunmasının gençlere tarih bilinci kazandırmada etkili olacağını söyledi ve tarihî hafızanın millî kimliğin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Vali Köşger, Müftü Ahmet Hulusi Efendi’yi Şahin Bey, Sütçü İmam ve Şerife Bacı gibi kahramanlardan ayıran özelliğin, tehlikeyi henüz Denizli’ye ulaşmadan görüp halkı harekete geçirmesi olduğunu vurguladı. Bu öncü tutumun ilde işgalin önlenmesinde belirleyici rol oynadığını kaydetti.

Projenin yaygınlaştırılması ve beklentiler:

Konuşmasında projenin tüm il genelinde uygulanacağını, ilkokuldan liseye kadar bütün öğrencilere Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin tanıtılmasının hedeflendiğini ifade eden Köşger, sözlerini "Önce Denizli tanıyacak, sonra tüm Türkiye’ye tanıtacağız" diyerek tamamladı. Proje ile öğrencilerin hem bilgi edinmesi hem de üretime katılması isteniyor; hazırlanan materyaller ve atölye çalışmaları bunun için planlandı.

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında öğrenciler, animasyon filmi gösterimleri, resimli hikâye kitapları, boyama kitapları, resim ve şiir çalışmaları ile mektup etkinliklerine katılacak; sosyal sorumluluk projeleri, resim yarışmaları ve tarihî mekân gezileriyle öğrenimleri pekiştirilecek. Projenin 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca il genelinde uygulanacağı belirtiliyor.

Program ve proje katılımcıları arasında bulunan eğitimciler ve yetkililer, Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin tarihî mirasının korunması ve genç kuşaklara aktarılmasının bölgenin tarih bilincini güçlendireceğini ifade etti.

DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN "BİR SANCAK, BİR ŞEHİR, BİR KAHRAMAN: MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ" PROJESİ’NİN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA DENİZLİ GENELİNDEKİ RESMÎ VE ÖZEL İLKOKULLARDA UYGULANACAK PROJEYLE, MİLLÎ MÜCADELE KAHRAMANI MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ’NİN VATAN SEVGİSİ, MÜCADELE RUHU VE TARİHÎ MİRASININ GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI HEDEFLENİYOR.