Müftü Mahallesi'nde kaza anı kayıtta: motosiklet çarpması sonucu iki yaralı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Meydanbaşı Caddesi’nden çarşı istikametine seyir halinde olan H.M.Ö. yönetimindeki 67 AGK 378 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen A.K.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yol kenarındaki çöp kovasına çarptı.

Motosikletin çarpışmanın ardından yaklaşık 20 metre sürüklendiği belirtildi. O anlar olay yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.