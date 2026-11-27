Müftü Tüfekçioğlu'nun cami ziyaretleri:

Burhaniye ilçesinde Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, cami ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Sabah namazını Ören Cami'nde kıldıran müftü, ibadet sonrası cemaatle tanıştı ve sohbetlerde bulundu.

Sabah buluşması ve sohbet:

Namazın ardından imam Kadir Özdemir ile bir araya gelen Tüfekçioğlu, cemaatin sorularını dinledi ve mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurdu. Toplu ibadet ve cemaat içindeki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik samimi bir ortam oluştu.

Ziyaretlerin kapsamı ve hedefi:

İlçemizde 45 camimiz bulunmaktadır. Her vakti farklı camide kılmaya çalışıyorum. Bu sabahda Ören camisindeyiz. Cemaatimizle tanıştık. Onlarla sohbet ettik. Ziyaretlerimiz devam edecek

Tüfekçioğlu'nun planı, ilçedeki ibadet hayatını yerinde gözlemlemek ve cemaatle yüz yüze iletişimi sürdürmek olarak özetleniyor. Müftülük yetkilileri, ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

MÜFTÜ TÜFEKÇİOĞLU ÖREN CEMAATİ İLE