Müftü yardımcısı gençlerle diyaloğu güçlendirmek için KYK yurdunda buluştu

Müftü yardımcısı KYK yurdunda öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Ertuğrul Gazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdunda öğrencilerle buluşarak sohbet etti. Program, katılımcılar arasında samimi bir atmosferde gerçekleşti ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Buluşmanın içeriği:

Gerçekleştirilen sohbette öğrencilerle karşılıklı görüş alışverişi yapıldı; buluşma sırasında ortaya çıkan sorular detaylı şekilde ele alındı. Etkinlik, gençlerin gündelik yaşam, eğitim ve kişisel gelişim konularına dair düşüncelerini paylaşmalarına olanak tanıdı.

Amaç ve önemi:

Toplantının temel amacı, öğrencilerle iletişimi güçlendirmek ve gençlerin talep ile görüşlerini dinlemek olarak açıklandı. Bu tür etkinlikler, kurum ile gençler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra öğrenci ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına da katkı sağlıyor.

Yetkililer, benzer buluşmaların devam etmesinin önemine dikkat çekerek, gençlerin görüşlerinin düzenli olarak alınmasının karar süreçlerine yansıtılacağını belirtti. Etkinlik, katılımcılar arasında güvenli ve açık bir diyalog zemini oluşturdu.

MÜFTÜ YARDIMCISI ÖZSOY, KYK YURDUNDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU