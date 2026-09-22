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Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçe müftülüklerinin din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı

Toplantının gündemi ve katılımcılar:

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında, Aydın İl Müftülüğü Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen İlçe Müftüleri Toplantısı'na ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda kent genelinde yürütülen din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

Değerlendirme ve çalışma raporları:

Toplantıda ilçe müftülükleri tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi; uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve iyi uygulama örnekleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Tartışmalar, hizmetlerin yerel ihtiyaçlara uygunluğu ve sürekliliğinin sağlanması ekseninde sürdü.

Hedefler ve sonuçlar:

Katılımcılar, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik öneriler paylaştı ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantı, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

AYDIN İL MÜFTÜSÜ HASAN GÜNEŞ BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISI’NDA, KENT...

AYDIN İL MÜFTÜSÜ HASAN GÜNEŞ BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISI’NDA, KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN DİN HİZMETLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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