Yayladağı’nda ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

Hatay’da İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Şafak başkanlığında ve Yayladağı İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve idari çalışmalar gündeme alındı.

Gündem: din hizmetleri ve eğitim:

Toplantıda öncelikle din hizmetleri ile ilgili uygulamalar ve sahadaki ihtiyaçlar değerlendirildi. Ayrıca ilçelerde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapılarak programların etkinliği ve yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Koordinasyon ve değerlendirme:

Katılımcılar, ilçelerde sürdürülen faaliyetlerin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda hizmetlerin eşgüdümü ve karşılaşılan hususlar üzerinde durularak ortak çözüm yolları üzerinde fikir birliğine varıldı.

Son olarak, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi ve planlanan adımların ilçe bazında nasıl uygulanacağına dair mutabakat sağlandı.

YAYLADAĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISI.