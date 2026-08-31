Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı

olayla ilgili gelişme:

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir ticari yat üzerinde bir kişi yaralandı. Olay üzerine bölgede bulunan deniz unsurlarına yardım çağrısı yapıldı ve durum sahadaki ekiplerce değerlendirildi.

müdahale ve tahliye:

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik botu, yaralı vatandaşı tekneden alarak kıyıya nakletti. Yaralı, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi ve sağlık kontrolleri için sevk edildi.

durum ve koordinasyon:

Yerel ekiplerin işbirliğiyle gerçekleştirilen tahliye operasyonunda öncelik, yaralının güvenli ve hızlı şekilde karaya ulaştırılması oldu. Yetkililer, gerekli tıbbi müdahalelerin sağlık ekipleri tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ YATTA YARALANAN BİR VATANDAŞ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TEKNEDEN ALINARAK KIYIDA BEKLEYEN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.