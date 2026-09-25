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Muğla büyükşehir kadın davalarında adalet için müdahil olma çabası

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti davalarında sosyal destekle yetinmeyip yargıda kurumsal müdahil olmak için başvuruyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla büyükşehir kadın davalarında adalet için müdahil olma çabası

Belediye müdahilliği adalete erişim iddiası:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sosyal destek ve önleyici hizmetlerin ötesine taşıyor. Kurum, şiddete maruz kalan kadınların sadece sosyal hizmet süreçlerinde değil, adalete erişim süreçlerinde de yanında yer almayı hedefleyerek yargı süreçlerine kurumsal olarak dâhil olmak için müdahillik taleplerinde bulunuyor.

Müdahillik taleplerinin dosyalanması:

Belediyenin bu yöneliminde ilk örnek 2024 yılında görülen İlknur Çetin davasında yaşandı. Muğla Büyükşehir, kadın cinayeti sonucu yaşamını yitiren İlknur Çetin dosyasında müdahillik talep ederek bir kadın cinayeti davasına müdahil olmak isteyen ilk belediye oldu; mahkemenin reddine karşı belediye itiraz etti. Belediyenin benzer yaklaşımı sonraki dosyalarda da sürdü.

Fethiye davası ve son gelişme:

Son olarak Fethiye'de boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hatice Katrancı davasında da Muğla Büyükşehir Belediyesi hukuki süreci takip etti. İkinci duruşma 22 Eylül'de görüldü ve duruşmayı Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel takip etti. Belediye, Katrancı davasına kurumsal müdahil olmak için talepte bulundu; mahkeme bu talebi kabul etmedi.

Yerel yönetimin rolü ve belediye açıklamaları:

Başkan Ahmet Aras tarafından açıklanan yaklaşım, şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin yalnızca destek hizmeti sunmakla kalmayıp, hukuki zeminde de sorumluluk alması gerektiği yönünde. Aras, "Kadına yönelik şiddet karşısında sessiz kalmak, bu sorunun devam etmesine göz yummaktır. Biz kadınların yalnızca sosyal destek süreçlerinde değil, hak ve adalet mücadelelerinde de yanlarında olmak istiyoruz" diyerek müdahillik taleplerinin bu anlayışın bir parçası olduğunu vurguladı.

Mahkemelerin müdahillik taleplerini nasıl değerlendirdiği ve belediyenin itiraz süreçlerinde hangi hukuki argümanları öne sürdüğü, bu yaklaşımla ilgili önümüzdeki dönemde takip edilmesi gereken başlıca konular arasında yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması, yerel yönetimlerin toplum güvenliği ve hak arama süreçlerine katkı biçimleri tartışmasına yeni bir boyut getiriyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN KADIN DAVALARINA MÜDAHİLLİK TALEBİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN KADIN DAVALARINA MÜDAHİLLİK TALEBİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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