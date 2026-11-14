Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet günü farkındalığı

Etkinlikten öne çıkanlar:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ekibi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç temasıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme standında kan şekeri ölçümleri yapıldı ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Programa Prof. Dr. Gülhan Akbaba, Prof. Dr. Neşe Çınar ve Uzm. Dr. Çiğdem Özdemir’in yanı sıra Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Kıvanç Kahraman ve Uzm. Dr. Eda Özlek ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz katıldı.

Diyabet Okulu ve teknoloji tanıtımı:

Etkinlik kapsamında düzenlenen Diyabet Okulu eğitiminde katılımcılara hastalığın takibi, kontrolü ve yönetimi hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Eğitim sırasında sürekli glikoz izlem sensörü uygulaması yapılarak teknolojinin diyabet yönetimine katkıları uygulamalı şekilde gösterildi. Eğitimi tamamlayan katılımcılara Diyabet Okulu diplomaları verildi.

Halkı bilgilendirme ve uyarılar:

Etkinlikte ayrıca diyabet taramalarının düzenli yaptırılmasının önemi vurgulandı ve aşırı susama, sık idrara çıkma ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı. Vatandaşlara dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve doktor önerilerine uygun tedavi konularında uyarılar yapıldı; erken tanı ve teknolojik yaklaşımların hastalık yönetimindeki önemi bir kez daha belirtildi.

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARIN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMLERİ YAPILARAK DİYABET KONUSUNDA BİLGİLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.