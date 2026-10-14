Muğla huzurevinde gece denetimi: yaşlı bakım süreçleri ayrıntılı incelendi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gece denetimi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gece denetimi gerçekleştirdi. Denetim, kurumda sunulan hizmetlerin etkinliği ve kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı ve kuruluşun işleyişi ile hizmet sunum süreçleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Denetimde ele alınan alanlar:

Gerçekleştirilen incelemede, kurumun bakım hizmetlerine ilişkin uygulamalar, hizmet standartlarına uygunluk ve yaşlı vatandaşların bakım süreçleri değerlendirildi. Ekipler, hizmet sunum süreçlerinin mevzuata uygunluğunu ve uygulamadaki tutarlılığı gözlemledi.

Denetimlerin hedefi ve sürdürülebilir izleme:

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, denetim ve izleme çalışmalarına devam ederek yaşlı vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçladığını bildirdi. Yapılan denetimlerin, sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya ve kuruluşlardaki uygulamaların etkinliğini değerlendirmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

MUĞLA’DA HUZUREVİNE DENETİM