Muğla iç kesimlerinde çatı uçması ve ulaşım aksamasına yol açabilecek fırtına riski

Muğla'da cumartesi beklenen hava koşulları:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre 29 Ağustos Cumartesi 09.00-19.00 saatleri arasında Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.

Etki altındaki ilçeler ve beklenen hız:

Uyarı, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsıyor. Meteoroloji, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceğini bildiriyor.

Olası zararlar ve alınması gereken önlemler:

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlar, sürücüler ve kurumlar tedbirli olmaya çağrıldı.

Özellikle açıkta bırakılan hafif eşyaların sabitlenmesi, tehlikeli ağaç ve direklerin kontrol edilmesi ve sürücülerin hız ile takip mesafesine dikkat etmesi öneriliyor. Belediyeler ve ilgili birimlerin gerekli önlemleri alması, olası can ve mal kaybı riskini azaltmada kritik önem taşıyor.

MUĞLA’NIN İÇ KESİMLERİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARIS