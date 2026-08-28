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Muğla iç kesimlerinde çatı uçması ve ulaşım aksamasına yol açabilecek fırtına riski

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü 29 Ağustos Cumartesi 09.00-19.00 arası Muğla'nın 8 ilçesinde 50-70 km/s hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla iç kesimlerinde çatı uçması ve ulaşım aksamasına yol açabilecek fırtına riski

Muğla'da cumartesi beklenen hava koşulları:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre 29 Ağustos Cumartesi 09.00-19.00 saatleri arasında Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.

Etki altındaki ilçeler ve beklenen hız:

Uyarı, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsıyor. Meteoroloji, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceğini bildiriyor.

Olası zararlar ve alınması gereken önlemler:

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlar, sürücüler ve kurumlar tedbirli olmaya çağrıldı.

Özellikle açıkta bırakılan hafif eşyaların sabitlenmesi, tehlikeli ağaç ve direklerin kontrol edilmesi ve sürücülerin hız ile takip mesafesine dikkat etmesi öneriliyor. Belediyeler ve ilgili birimlerin gerekli önlemleri alması, olası can ve mal kaybı riskini azaltmada kritik önem taşıyor.

MUĞLA’NIN İÇ KESİMLERİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARIS

MUĞLA’NIN İÇ KESİMLERİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARIS

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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