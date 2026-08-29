Muğla iç kesimlerinde rüzgar hızlanıyor: sekiz ilçeye fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 29 Temmuz (Bugün) yaptığı son değerlendirmede, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini bildirdi.

Etkilenecek ilçeler:

Uyarıda adı geçen ilçeler: Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer. Meteoroloji, rüzgarın 50-70 km/sa hızla eseceğini tahmin ediyor.

Beklenen riskler ve tavsiyeler:

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, açık alanlarda ve kıyı şeritlerinde bulunmama, gevşek eşya ve malzemelerin bağlanması veya içeri alınması ve trafikte hız-mesafe kurallarına uyulması gibi önlemler alınmasını tavsiye ediyor.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, 29 TEMMUZ (BUGÜN) MUĞLA’NIN İÇ KESİMLERİ DAHİL 8 İLÇE İÇİN FIRTINA UYARISI YAPTI.