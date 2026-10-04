Muğla ihracatında yüzde 32 artış su ürünleri öncülük etti

Muğla ihracatı eylülde belirgin yükseliş kaydetti

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre Muğla’nın ihracatı eylül ayında 110 milyon dolardan 145 milyon dolara çıktı. Kentin ihracatında görülen 35 milyon dolarlık artış, yaklaşık %32lik yükselişe tekabül ediyor ve Muğla’nın Ege Bölgesi içindeki payını güçlendiriyor.

Muğla'daki artışın arkasında:

Veriler, Muğla’daki artışta en büyük etkenin su ürünleri sektörü olduğunu gösteriyor. Bölgedeki üretim ve ihracat kanallarındaki canlanma, kentin toplam ihracat rakamlarına doğrudan yansıdı. Artışın büyüklüğü, yerel üreticilerin dış pazarlara erişiminde gözle görülür bir ivme sağladığını işaret ediyor.

Ege genelinde sektör ve pazar görünümü:

EİB bünyesindeki birlikler arasında eylül ayında en yüksek ihracatı 193 milyon dolar ile Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği 157,7 milyon dolar ile dördüncü sırada yer alırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 109 milyon dolar ihracat bildirdi. Bu dağılım, su ürünleri ve maden gibi sektörlerin bölge ihracatındaki ağırlığını ortaya koyuyor.

Pazar bazında eylülde en çok ihracat yapılan ülke 171 milyon dolar ve yüzde 28 artışla Amerika Birleşik Devletleri oldu; ABD, Almanya’yı geçerek zirveye çıktı. Almanya’ya eylülde yapılan ihracat ise yüzde 14 artış gösterdi.

EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, verileri değerlendirirken eylül performansının yılın son çeyreği için umut verdiğini belirtti. Öztürk, "İhracatçımızın bu azmi takdir edilmeli, finansmana erişim kolaylaştırıldığı takdirde 2026 yılı sonunda 20 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırabiliriz. TCMB’nın döviz dönüşüm uygulamasında ihracatçıları mağdur etmeyecek bir altyapı kurgulanmasını bekliyoruz" dedi.

MUĞLA’NIN İHRACATI, 110 MİLYON DOLARDAN 145 MİLYON DOLARA YÜKSELEREK YAKLAŞIK YÜZDE 32’LİK ARTIŞ GÖSTERDİ. MUĞLA’DAKİ ARTIŞIN EN BÜYÜK ETKENLERDEN BİRİSİ İSE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ OLDU.