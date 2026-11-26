Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye yatırımlarını hizmete aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına kazandırılan yeni araç ve ekipmanlar için düzenlenen törenle bir grup araç daha hizmete girdi. Törende konuşan Başkan Ahmet Aras ve İtfaiye Daire Başkanı Yıldırım Arslan, teşkilatın müdahale gücünü artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü, üretim süreci devam eden 64 yeni itfaiye aracının peyderpey filoya katılacağını açıkladılar.

yatırımın finansmanı ve ihale süreci:

Arslan, itfaiye filolarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen tedarik süreçleri hakkında bilgi verdi. Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla yürütülen süreçte belediye tarafından 46 milyon 900 bin TL bedelle temin edilen araçlar ile 43 milyon 848 bin TL bedelle seyyar merdivenli üst yapılarının yapıldığını; toplamda 90 milyon 748 bin TL tutarındaki bu paketin filoya dahil edildiğini belirtti. Ayrıca belediye, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası finansmanı ve İller Bankası koordinasyonunda sağlanan 18 milyon avro kredi ile yürütülen proje kapsamında, 64 yeni itfaiye aracının ihalesinin 1 milyar 49 milyon 952 bin TL bedelle yapıldığını aktardı. Arslan, araçların üretimlerinin devam ettiğini ve teslimatların üretim takvimiyle uyumlu şekilde aşamalı olacağını vurguladı.

teknik kapasite ve ekipman dağılımı:

Hizmete alınan araçların teknik donanımına ilişkin bilgiler veren Arslan, her aracın personel kullanımı için 2 adet temiz hava solunum seti barındırdığını, su ve köpük kapasitesinin ise 5 bin litre su ve 300 litre köpük olduğunu söyledi. Araçlardaki su pompalarının kapasitesinin dakikada 3 bin litre olduğunu belirten Arslan, bu özelliklerin müdahale hızını ve operasyonel kapasiteyi artıracağını ifade etti.

Teşkilatın sadece araçlarla değil, teknik ekipmanlarla da güçlendirildiğini belirten Arslan, su kaynaklarından daha etkin yararlanma ve sel, su baskını gibi olaylarda tahliye kapasitesini artırma hedefiyle 20 adet seyyar benzinli motopomp temin edildiğini açıkladı. Bu motopomplar için bildirilen toplam bedel 90 milyon 600 bin TL olup, cihazlar dakikada 1.400 litreye kadar su basabiliyor ve susuz çalışabilme kabiliyetine sahip. Tüm ilçelere dağıtıldığı belirtilen motopompların yanı sıra, trafik kazaları ve arama-kurtarma çalışmaları için 20 takım bataryalı hidrolik kesme, germe ve ayırma ekipmanı ile 50 adet hidrolik holigan seti temin edildi; bu ekipmanlar için ayrılan tutar 23 milyon 400 bin TL olarak aktarıldı.

afetlere hazırlık ve teşkilat planlaması:

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras törende yaptığı konuşmada, orman yangınları, seller, depremler ve aşırı hava olaylarının artan etkisine dikkat çekti ve afetlere hazırlığın önceden yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin 2023 deprem deneyiminin ağır kayıplara yol açtığını anımsatan Aras, Muğla’nın birinci derece deprem bölgesinde olduğunu, il sınırlarının %68’inin ormanlarla kaplı olduğunu ve son yıllarda orman yangınlarının kentin önemli bir bölümünü etkilediğini söyledi. Aras, iklim değişikliğinin yağış rejimlerini değiştirdiğini, kısa sürede yoğun yağışların görüldüğünü ve buna uygun altyapı ile müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aras, göreve geldiklerinden bu yana itfaiye teşkilatını yenilemenin öncelikleri olduğunu belirterek, eski araçların müdahaleyi zorlaştırdığını ve araçların yaş ortalamasının 24 olduğunu söyledi. "Arkadaşlarımız istedikleri kadar niyetli olsun, kahramanlık yapsınlar. Altındaki araç gitmiyorsa, yarı yolda arıza yapıyorsa mücadele etmek kolay değil," sözleriyle ekipman yenilemenin önemini ifade etti. Aras, alınan araç ve ekipmanların "dünyada kullanılan en ileri teknolojiye sahip, en sağlam, en güvenilir" noktada olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hizmete alınan yeni araç ve ekipmanlarla Muğla itfaiyesinin yangın, trafik kazası, arama-kurtarma ve doğal afetlere müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Üretim ve teslimat süreçleri tamamlandıkça, belediye envanterine katılacak araçların operasyonel etkinliği ve afetlere hazırlık düzeyi kademeli olarak yükselecek.

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